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Cansu Dere tüm borçları üstlendi

15.12.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Cansu Dere tüm borçları üstlendi

Kanal D'nin yeni sezona damga vuran dizisi Sadakatsiz ile büyük çıkış yakalayan Cansu Dere hayvanlar için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Cansu Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

Kurtaranev’ ve ‘orman beslemesi’ isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere’ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda “Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.

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