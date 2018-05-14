Oyuncu – manken Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Cansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı’da açtı.

Havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından ‘Alaçatı sezonunu ilk ben açayım dedim’ notuyla paylaşan Taşkın, fotoğraflarını yoruma kapattı.

Taşkın’ın fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Cansu Taşkın, Instagram'da yaptığı fotoğraf hilesiyle olay olmuştu.



