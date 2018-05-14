MAGAZİN

Cansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı. Taşkın Instagram'dan ardı ardına pozlarını paylaştı

Cansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı

Oyuncu – manken Cansu Taşkın tatil sezonunu açtı. Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Cansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı’da açtı.

1

Havuz başında verdiği pozları sosyal medya hesabından ‘Alaçatı sezonunu ilk ben açayım dedim’ notuyla paylaşan Taşkın, fotoğraflarını yoruma kapattı.

2

Taşkın’ın fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

3

Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Cansu Taşkın, Instagram'da yaptığı fotoğraf hilesiyle olay olmuştu.

4


Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Meral Akşener seçim kampanyasına start veriyorMeral Akşener seçim kampanyasına start veriyor
Oy kullanacaklar dikkat! Bugün son günOy kullanacaklar dikkat! Bugün son gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansu Taşkın cansu taşkın bikini

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç bir yerde çalışmıyor ama trilyonluk villalarda oturuyor ..garip değil mi...
o süper lüks villalarda çalışmadan nasıl oturabiliyor bunlar...
cansu bu değirmenin suyu nerden geliyor...
HARBİDEN CANLI BARBİ BEBEK
kaburgalar ne zaman güzel oldu
Ablam açmış! Sezonu
Diğer Haberler
Cem Yılmaz sorulan garip soruya bakın ne dedi

Cem Yılmaz sorulan garip soruya bakın ne dedi

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Çağla Şıkel estetikli mi?

Çağla Şıkel estetikli mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.