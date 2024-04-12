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  4. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan gündemden düşmüyor! Hatice'den bomba yorum

Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan gündemden düşmüyor! Hatice'den bomba yorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 09:49
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la ilişkileri olduğunu açıklamıştı. Aşk açıklaması sonrası ortaya çıkan ilişkiye dair görüntüler de gündem oldu. İkilinin aşk pozlarına şarkıcı Hatice de sessiz kalamadı.

Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan gündemden düşmüyor! Hatice'den bomba yorum

Manken Cansu Taşkın, kendisinden 25 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ikilinin sevgili olmadığı iddiası ortaya atıldı.

Bu iddiaya sinirlenen Cansu Taşkın kardeşinin hesabından aşk pozlarını paylaştı.

Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medya hesabından ikilinin fotoğraflarını paylaşınca Yılmaz Erdoğan konuşulmaya başlandı.

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İkilinin aşk pozlarına bir yorum da şarkıcı Hatice'den geldi. Kendini tutamayan Hatice yapılan bir paylaşımın altına "Yılmaz abiciğim bence şanslısın en azından üzerinde kıyafetin var" diyerek dikkat çekti.

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İSYAN EDİP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde bu ilişkiye dair yorumlara isyan ederek ""Adam aşık olmuş, kadın aşık olmuş. Mutlu mesut günlerini geçiriyorlar. Siz neden bundan dertli oldunuz ki? Kaç gündür Yılmaz Erdoğan’ı ve Cansu Taşkın’ı paramparça ettiniz. Yeter da…" demişti.

Vitrin


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Cansu Taşkın sosyal medya Manken
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