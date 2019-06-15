MAGAZİN

Cansu Tosun cesur pozlarıyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

Çukur'un efsane oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun, cesur pozlarıyla dikkat çekti! Tosun'a takipçilerinden "kendini aştın" yorumları yapıldı.

Cansu Tosun cesur pozlarıyla olay oldu

Çukur'un yıldız oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, fotoğrafçı Eylül Ezik'in objektifinin karşısına geçti.

Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz yıl evlenmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, cesur pozlarla sessizliğini bozdu.

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Cansu Tosun çok özel pozlar verdi. İlk kez bu kadar cesurdu.

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Cansu Tosun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına "Beni en iyi yansıtan kombinleri oluşturduk. Ortaya müthiş kareler çıktı" yazdı.

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