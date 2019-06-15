Cansu Tosun cesur pozlarıyla olay oldu

Çukur'un yıldız oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, fotoğrafçı Eylül Ezik'in objektifinin karşısına geçti.
Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz yıl evlenmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, cesur pozlarla sessizliğini bozdu.
Cansu Tosun çok özel pozlar verdi. İlk kez bu kadar cesurdu.
Cansu Tosun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına "Beni en iyi yansıtan kombinleri oluşturduk. Ortaya müthiş kareler çıktı" yazdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum