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Cansu Tosun doğum kilolarını böyle vermiş! İşte sırrı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

KShow TV Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun, doğumun ardından verdiği kilolarla dikkat çekti. İşte güzel oyuncunun kilo verme sırrı...

Cansu Tosun doğum kilolarını böyle vermiş! İşte sırrı...

14 Temmuz'da anne baba olmanın heyecanını yaşıyan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, oğulları Marsel'i büyütürken Tosun, bir yandan da hamilelik kilolarından hızla kurtuldu.

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Cansu Tosun, sosyal medya hesabı Instagram'dan fazla kilolarından kurtulma yöntemini takipçileriyle paylaştı.

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Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor. Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da ''Yıllardır zayıflamak istediğim de o bölgelerime folyo sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci'' notunu düştü.

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