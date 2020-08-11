Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil'le evlilik yıl dönümünü kutladı

2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun ve Erkan Koçak Köstendil, mutlu evliliklerinde iki yılı devirdi. Temmuz ayında evliliklerinin ilk meyvesi oğulları Marsel’i kucağına alan çiftin mutluluğu artarak devam ediyor.

“SEN HEP İYİ Kİ ARKAMDASIN GÜCÜNÜ SEVDİĞİM”

Cansu Tosun, evlilik yıl dönümünü eşi Erkan Koçak Köstendil ve oğlu Marsel’in fotoğraflarını paylaşarak Instagram hesabından kutlamayı da ihmal etmedi. Tosun, paylaşımına “Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, sevgilim, yol arkadaşım… Sen hep iyi ki arkamdasın gücünü sevdiğim” notunu yazdı.

