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Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil'le evlilik yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

İki ünlü oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, evliliklerinde iki yılı geride bıraktı. Parmakla gösterilen evliliği olan güzel oyuncu Cansu Tosun, evlilik yıl dönümünü Instagram hesabından da kutladı. Tosun, geçen ay doğan oğlu Marsel'in fotoğrafını da paylaştı.

Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil'le evlilik yıl dönümünü kutladı

2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun ve Erkan Koçak Köstendil, mutlu evliliklerinde iki yılı devirdi. Temmuz ayında evliliklerinin ilk meyvesi oğulları Marsel’i kucağına alan çiftin mutluluğu artarak devam ediyor.

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“SEN HEP İYİ Kİ ARKAMDASIN GÜCÜNÜ SEVDİĞİM”

Cansu Tosun, evlilik yıl dönümünü eşi Erkan Koçak Köstendil ve oğlu Marsel’in fotoğraflarını paylaşarak Instagram hesabından kutlamayı da ihmal etmedi. Tosun, paylaşımına “Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, sevgilim, yol arkadaşım… Sen hep iyi ki arkamdasın gücünü sevdiğim” notunu yazdı.

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