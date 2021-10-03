Cansu Tosun Hollanda'dan paylaştı

Bir dönem Bursaspor altyapısında kalecilik yapan Erkan Kolçak Köstendil, rol aldığı 'Çukur' dizisinin sona ermesinin ardından Hollanda Amatör Ligi takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu.

Köstendil, kısa bir süre önce eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte Hollanda'ya taşınmıştı.

Instagram hesabından günlük hayatından kesitler yayınlayan Tosun, önceki gün aile saadetini paylaştı. Cansu Tosun, eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısında poz verdi.



Çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Tosun, gönderisine "Bugün güzel bir gün. Yerim sizi. Aile zamanı!" notunu düştü. Yayınladığı karelerle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü çiftin pozlarına; Belçim Bilgin, Gökçe Bahadır ve Başak Dizer gibi ünlü isimler yorum yaptı.



