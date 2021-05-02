Cansu Tosun: Parklarda buluşacağımız günlerin hayalini kurduk

2018'de evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Instagram hesabını aktif kullanan Tosun, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınlayan 33 yaşındaki ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Ailenize, sevdiklerinize sarılın... En büyük ilaç o olacaktır. Biz; sağlıklı, güzel günlerde parklarda buluşup, sohbetler edeceğimiz günlerin hayalini kurduk bile. Sabır...



