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Cansu Tosun: Parklarda buluşacağımız günlerin hayalini kurduk

02.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bebeği Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun çektiği selfie ile beğeni topladı.

Cansu Tosun: Parklarda buluşacağımız günlerin hayalini kurduk

2018'de evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Instagram hesabını aktif kullanan Tosun, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınlayan 33 yaşındaki ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Ailenize, sevdiklerinize sarılın... En büyük ilaç o olacaktır. Biz; sağlıklı, güzel günlerde parklarda buluşup, sohbetler edeceğimiz günlerin hayalini kurduk bile. Sabır...


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
isime bak siz nasıl türküsünüz marsel ne demek ne kadar yabancı isimlere merak özentisi var yazık gelecek nesillere

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