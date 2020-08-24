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Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun zor zamanlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oğulları Marsel'i kucaklarına alan çift koronavirüs haberiyle yıkıldı. Cansu Tosun sosyal medya hesabı üzerinden tüm sevenlerinden dua istedi.

Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı

Sevilen oyuncu Cansu Tosun Instagram hesabından takipçilerini üzen bir haber paylaştı. Babaannesi Döne Tosun'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten güzel oyuncu sevenlerinden dua istemeyi ihmal etmedi. Şu an babaannesinin hastahanede koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten sevilen oyuncu virüse karşı yapılan uyarıları yineledi. Herkesi kurallara uymaya devam etti.

cansı tosun

Sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil'le olan düğün karesini paylaşan Cansu Tosun bu sefer takipçileriyle endişe verici bir haber paylaştı. Babaannesi Döne Tosun'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını paylaşan Tosun "Babaannem dualarımız seninle güçlenip çıkacaksın inşallah hastahaneden" notunu düştü.

Bayramdan sonra artan koronavirüs vakalarına dikkat çeken başarılı yıldız herkesi önlemlere uymaya davet etti. Tosun, "Mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı. Çoğalmaya hızlıca devam ediyor" cümlelerini kurarak hayati önem taşıyan bir hatırlatma yaptı.

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