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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel hızla büyüyor!

22.10.2020 15:50 | Son Güncelleme:
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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel hızla büyüyor!

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun oğulları Marsel’i 3 ay önce kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne ve baba sosyal medya hesabından sık sık oğullarıyla paylaşım yapıyor. Köstendil ailesinin sevimli hallerine ise takipçilerinden övgü dolu yorumlar gelmeyi sürdürüyor.

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Cansu Tosun 2018 yılında Olimpos’ta gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Ünlü çift 2020 yılında ise mutluluklarını taçlandırarak oğulları Marsel’i kucaklarına almıştı. Sevilen ikilinin ilk çocukları Marsel 3 aylık oldu. Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel’le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

‘YALAN DÜNYA’

erkan kolçak köstendil

Oğullarının 3 aylık olmasını sevinçle kutlayan çift duygusal anlar yaşadı. Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oğluyla çekilen fotoğrafına, “Yalan dünya her şey bomboş. Oğlum Marsel” notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.

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