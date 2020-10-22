Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in oğulları Marsel hızla büyüyor!

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Cansu Tosun 2018 yılında Olimpos’ta gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Ünlü çift 2020 yılında ise mutluluklarını taçlandırarak oğulları Marsel’i kucaklarına almıştı. Sevilen ikilinin ilk çocukları Marsel 3 aylık oldu. Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel’le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

‘YALAN DÜNYA’

Oğullarının 3 aylık olmasını sevinçle kutlayan çift duygusal anlar yaşadı. Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oğluyla çekilen fotoğrafına, “Yalan dünya her şey bomboş. Oğlum Marsel” notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni ve yorum yağdı.

