Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeni yaşını kutladı

Cansu Tosun, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturdu. Tosun, sosyal medya hesabından zaman zaman eşiyle paylaştığı romantik pozlarıyla dikkat çekiyor.

26 Ocak doğumlu olan Cansu Tosun, önceki akşam yakın dostları ve eşi ile ortak bir kutlama yaptı. İkilinin yaş günü partisine; Hazal Kaya, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Aras İynemli Bulut, Bilge Önal, Leyla Lydia Tuğutlu, Dilşad Şimşek, Necip Memili, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler katıldı. Tosun, geceden eğlenceli kareleri sosyal medya sayfasından, “Şükür, iyi ki varsınız. Hayata anlam kazandıran günlerden biri daha… İyi ki doğmuşuz, iyi ki beraberiz” notuyla yayınladı.

