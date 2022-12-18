Cansu Tuman'ı hayatı ve rol aldığı diziler, filmler seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Cansu Tuman'ın Instagram'da 68 bin civarında takipçisi bulunuyor. Peki Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cansu Tuman'ın oynadığı diziler ve filmler!

CANSU TUMAN KİMDİR?

1994, İstanbul doğumlu Cansu Tuman sinema ve dizi oyuncusudur. 28 yaşındaki Tuman, eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde aldı. Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman'ın ayrıca oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

CANSU TUMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Teşkilat (Celine, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Aysu Hatun, TV Dizisi 2022)

Yemin (Feride, TV Dizisi 2020-2021)

Öğretmen (Merve, TV Dizisi 2020)

Gerçek Olamaz (Gül, Sinema Filmi 2020)

Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği, TV Dizisi 2017)

Aşk Laftan Anlamaz (Leyla, TV Dizisi 2017)

Kiralık Aşk (TV Dizisi 2015)

Arka Sokaklar (TV Dizisi 2015)

