Cara Delevingne’dan dudak uçuklatan cinsel ilişki itirafı

Başarılı model ve oyuncu Cara Delevingne, cinsel hayatıyla ilgili çekinmeden konuşan isimlerin başında geliyor. Seks oyuncakları markası olan model, geçtiğimiz aylarda ürünleri satışa çıkmadan önce kendisinin test ettiğini söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Cara Delevingne, yine bir cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Güzel model, cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Sarah Hyland ile 'Lady Parts' programına konuk olan Cara Delevingne, çarpıcı sözleriyle bir anda gündeme bomba gibi düştü.

29 yaşındaki süper model, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya “şartlandırıldığını” ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi. Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra seks konusunda “kendine güvendiğini” paylaştı.



