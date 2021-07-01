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  4. Ünlü model Cara Delevingne’ın ek işi şaşırttı! Seks oyuncaklarını test ediyor

Ünlü model Cara Delevingne’ın ek işi şaşırttı! Seks oyuncaklarını test ediyor

01.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken ve oyuncu Cara Delevingne, bir dergiye verdiği röportajda şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü manken, ortağı olduğu seks oyuncakları markasının ürünlerini satışa çıkmadan önce ilk olarak kendisinin test ettiğini söyledi.

Ünlü model Cara Delevingne’ın ek işi şaşırttı! Seks oyuncaklarını test ediyor

Londra doğumlu İngiliz model ve oyuncu Cara Delevinge, İngiltere Cosmopolitan dergisine çok özel açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü markaların yüzü olmasının yanı sıra Hollywood film ve dizilerinde başrol üstlenen başarılı isim cinsel kimliğinin panseksüel olduğunu söylüyor.

Ünlülerin seks oyuncaklarına olan merakıÜnlülerin seks oyuncaklarına olan merakı

28 yaşındaki Cara Delevingne, dergiye verdiği röportajda Lora DiCarlo ile olan iş ortaklığını anlattı. İkili geçtiğimiz yıllarda seks oyuncakları tasarımı ve satışına başladı. Seks oyuncakları işini ek işi olarak gördüğünü dile getiren ünlü model, bu işi çok sevdiğini söyledi.

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"ŞEKERCİ DÜKKANINDAKİ ÇOCUK GİBİYİM"

Cara Delevinge ortak olduğu seks oyuncağı markasıyla ilgili her fırsatta açıklama yapmaktan çekinmiyor. Konuyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

Bu benim işim. seks oyuncaklarını test etmek. Bu şimdiye kadarki en havalı şey. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibiyim.

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PENSEKSÜELLİK NE DEMEK?

Panseksüellik bir tür cinsel yönelim terimidir. Bu yönelimi olan kişiler her türlü cinsiyete karşı ilgi duyabilmektedir.

Cara Delevingne itiraf etti: Seks oyuncaklarını...Cara Delevingne itiraf etti: Seks oyuncaklarını...


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seks Cara Delevingne
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