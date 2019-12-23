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Cardi B alışverişe giderken tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan Cardi B, alışveriş için tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti. Süper mini bir elbise giyen ve göğüs dekoltesiyle de dikkat çeken Cardi B'ye bir bakan bir daha baktı.

Küçücük kızına elmas takı seti alarak gündeme gelen Cardi B şimdi de bir alışveriş merkezinde saatlerce hediye alışverişi yaptı.

Cardi B'nin toplam servetinin 12 milyon dolar olduğu basına yansıyan haberler arasında. Ünlü şarkıcı Cardi B, kazandığı parayı son derece cömertçe harcıyor. 27 yaşındaki şarkıcı Miami'de bulunan bir alışveriş merkezine girdi. Bütün mağazaları gezen şarkıcı sevdikleri için Noel ve yılbaşı hediyeleri seçti.

Korumalarının eşlik ettiği Cardi B, alışveriş merkezindeki bütün lüks mağazalara girdi ve içeride de uzun süre kaldı.

Ünlü rap'çi bir ara şeker makinesinden şeker alıp yedi. Uzun alışverişi sırasında cep telefonunu da elinden düşürmedi. Cardi B saatlerce kaldığı alışveriş merkezinde paparazziler tarafından görüntülenmekten de rahatsız olmadı.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan Cardi B. kariyerine önce erotik dansçı sonra da TV yıldızı olarak başladı. Son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir bakıp bir daha bakmak huyu bizde var Amerika'da hele hele Miami'de kimse buna yan dönüp bakmaz bile
roberto carlosa benziyor yaw
şekilsiz...
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