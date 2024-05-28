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  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Mersin’de bir sapık tavuğa tecavüz etti…

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Mersin’de bir sapık tavuğa tecavüz etti…

28.05.2024 07:57
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Sosyal medya akıllara durgunluk veren tavuğa tecavüz görüntülerini konuşuyor. İddiaya göre Mersin’in Toroslar ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı. Bir şahıs tavuğa tecavüz ettiği sırada cep telefonu ile görüntülendi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Mersin’de bir sapık tavuğa tecavüz etti…

Tavuğa tecavüzün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Mersin’in Toroslar ilçesinde bir şahıs tavuğa tecavüz ederken görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken mahalle muhtarı ile birlikte polis ekiplerine şikayette bulundu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek sapığı gözaltına aldı. İmece Gazetesi’nin haberine göre; emniyette ifadesi alınan M.S isimli şahıs bir anlık hislerinin kurbanı olduğunu iddia etti. Tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahıs, “Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALUK LEVENT: YERİNİ BİLEN VARSA BİZLERLE İRTİBATA GEÇSİN

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak “Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz.” ifadelerini kullandı.

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Mersin tavuk
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