Önce dövdü sonra balkona kilitledi... Deniz Akkaya kızını böyle ifşa etti

Sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken, sık sık da yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya şimdi de kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

Her gün başka bir gündem konusuyla ilgili yorum yapan ve keskin açıklamalarıyla öne çıkan Deniz Akkaya twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu dile getirdi.

'BENİ 1,5 SAAT BALKONA KİTLEDİ'

Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını söyleyen Akkaya, "beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklamasında bulundu.

Sözlerine, "Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim" diyerek devam eden Deniz Akkaya açıklamasını, kontrolsüzce severek hata yaptığını, anne olmanın böyle bir şey olmadığını vurgulayarak ve tüm annelere de sabır dileyerek bitirdi.





