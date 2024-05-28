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  4. Önce dövdü sonra balkona kilitledi... Deniz Akkaya kızını böyle ifşa etti

Önce dövdü sonra balkona kilitledi... Deniz Akkaya kızını böyle ifşa etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 07:34
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Deniz Akkaya şimdi de kızı ile yaşadığı sorunla gündeme geldi. 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü söyleyen Akkaya anlattıkları ile ağızları açık bıraktı.

Önce dövdü sonra balkona kilitledi... Deniz Akkaya kızını böyle ifşa etti

Sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken, sık sık da yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya şimdi de kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

Her gün başka bir gündem konusuyla ilgili yorum yapan ve keskin açıklamalarıyla öne çıkan Deniz Akkaya twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu dile getirdi.

deniz akkaya kızı

'BENİ 1,5 SAAT BALKONA KİTLEDİ'

Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını söyleyen Akkaya, "beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım" açıklamasında bulundu.

DENİZ AKKAYA PAYLAŞIM

Sözlerine, "Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim" diyerek devam eden Deniz Akkaya açıklamasını, kontrolsüzce severek hata yaptığını, anne olmanın böyle bir şey olmadığını vurgulayarak ve tüm annelere de sabır dileyerek bitirdi.

Vitrin


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