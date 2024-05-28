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Suudi Arabistan Ligi'nde lig bitti, Al Nassr'lı Cristiano Ronaldo rekor kırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 08:36
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Kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, bu sezon 35 gol atarak lig rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Ligi'nde lig bitti, Al Nassr'lı Cristiano Ronaldo rekor kırdı!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan Ligi son hafta karşılaşmasında Al-Nassr ile Al-Ittihad karşı karşıya geldi. Al-Nassr'ın sahasında oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 4-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 69. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 79. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 90+5. dakikada Meshari Fahad Al-Nemer, Al-Ittihad'ın gollerini 88. dakikada Farhah Ali Alshamrani ve 90+2. dakikada Fabinho kaydetti.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 82'ye yükseltip sezonu 2. sırada bitirirken, Al-Ittihad ise 54 puanla 5. sırada yer aldı.

RONALDO'DAN REKOR

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Al-Nassr formasıyla bu sezon 35 gol atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde bir sezonda en fazla ağları havalandıran oyuncu rekorunu kırdı.

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