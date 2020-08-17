Cardi B’nin Türk yönetmenlerinden ricası sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl dizisine olan hayranıyla sosyal medyada gündeme oturmaya başaran Cardi B Türk hayranlarının gönlünde taht kurdu. Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını konu edinen Muhteşem Yüzyıl dizisini soluksuz izleyen başarılı sanatçı bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hürrem Sultan’a olan hayranlığını Twitter hesabından dile getirmekten çekinmeyen Cardi B, Muhteşm Yüzyıl’ın final yapmasından sonra Kösem Sultan dizisini izlemeye başladığını duyurdu. Kösem Sultan dizisinin bölümlerini de tamamlayan Cardi B, yeni bir Osmanlı dizisi için arayışa girdi. Osmanlı İmparatorluğu’ndan etkilendiğini söyleyen Cardi B, Türk yönetmenlere seslendi.



Sosyal medya hesabından Türk yönetmenlere yeni dizi için seslenen ünlü sanatçı, “Türk yönetmenler bir Sultan pembe dizisi daha yapar mısınız lütfen? Hayatımda buna ihtiyacım var. Buna gerçekten ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Sanatçının Türk hayranları ise Cardi B'yi Aşk-ı Memnu dizisini izlemeye davet etti.

