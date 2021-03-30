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Cardi B uslanmıyor! Yeni dövmesini göstermek için soyundu

30.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik piyasası haricinde sansasyonel hareketleri yüzünden magazin gündeminden de düşmeyen Cardi B, bu sefer sırtına yaptığı dövmeyke gündeme geldi. Instagram hesabından dövmesini göstermek isteyen Cardi B, soyunarak poz verdi.

Cardi B uslanmıyor! Yeni dövmesini göstermek için soyundu

Çılgın hayatı, giydiği kıyafetler ve yaptığı hareketlerle gündemden düşmeyen Cardi B, hayranlarından gelen tüm tepkilere rağmen paylaşımlarına son sürat devam ediyor. Müstehcen klipleri ve erotik şovuyla konuşulan Cardi B, son olarak Instagram hesabından yaptığı çıplak pozuyla gündeme geldi.

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WAP şarkısından sonra Up şarkısıyla müzik dünyasından tam puan almış olsa da çektiği erotik kliplerle tepki çekti. 63'üncü Grammy Ödül töreninde, Cardi B yaptığı müstehcen dansıyla tepki çekmişti. 28 yaşındaki rapçi, sırtındaki dövmesini göstermek için soyunup Instagram’a koştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cardi b Instagram
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