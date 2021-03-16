Cardi B yine gündemde! Cinsel içerikli performansa tepki yağıyor

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu ancak yankıları sürüyor. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazsalar da akıllarda başka tartışmalar kaldı.
Fox News sunucusu Tucker Carlson, Pazar gecesi dağıtılan Grammy Ödülleri'ndeki bir performansı yerde yere vurdu ve "kasıtlı olarak kültürümüzü aşağılamaya ve çocuklarımızı incitmeye çalışıyorlar" diyerek eleştirdi.
Cardi B ve Megan Thee Stallion'un şarkıları WAP'i söylerken gerçekleştirdikleri performans, çiftin birlikte sergiledikleri direk dansını da içeriyordu. Dans gösterisi sosyal medyada fazlasıyla cinsel içerikli bulundu.
Kadın anatomisine övgüler düzen performanslarında düet yapan ikili, fit şarkılarını ilk kez canlı olarak sahneledi. Şovun kadınların cinsel istismarına ve porno kültürünün normalleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen cinsel içerikli film karşıtı grup ve Fox sunucusu Carlson'ın dışında başka tepkiler de geldi.
Muhafazakar yazar ve siyasi yorumcu Carlson'a açıklamalarda bulunan Candace Owens, performansın özünde pornografiden ibaret olduğunu söyledi.
Owens, "Bu feminizm olarak lanse edilse de politik bir mesele değil. Bu Amerikan değerlerine, Amerikan geleneklerine bir saldırı gibi görünüyor. Çocukları grotesk şeylere isteklendirmeye çalışıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.
Candace Owens, "Çocuklara Cardi B gibi şarkıcılara özenmeleri gerektiğini gösteriyoruz. Oysa Amerikan değerlerinin, Amerikan ilkelerinin yok edildiğini görüyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.
Öte yandan, 1962 yılında kurulan anti-pornografi grubu olan Ulusal Cinsel Sömürü Merkezi (NCOSE) yaptığı açıklamada, "CBS Grammys yayını, fuhuş ve striptiz yaparak kadınların cinsel istismarına katkıda bulundu" dedi.
Açıklamada "Cardi B ve Megan Thee Stallion tarafından seslendirilen şarkının popülaritesine rağmen, CBS, Grammy'lerde bu tür açık bir performansın sahnelenmesine asla izin vermemeliydi" ifadelerine yer verildi.
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