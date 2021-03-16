Cardi B yine gündemde! Cinsel içerikli performansa tepki yağıyor

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu ancak yankıları sürüyor. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazsalar da akıllarda başka tartışmalar kaldı.

"KASITLI OLARAK KÜLTÜRÜMÜZÜ AŞAĞILIYOR"

Fox News sunucusu Tucker Carlson, Pazar gecesi dağıtılan Grammy Ödülleri'ndeki bir performansı yerde yere vurdu ve "kasıtlı olarak kültürümüzü aşağılamaya ve çocuklarımızı incitmeye çalışıyorlar" diyerek eleştirdi.

Cardi B ve Megan Thee Stallion'un şarkıları WAP'i söylerken gerçekleştirdikleri performans, çiftin birlikte sergiledikleri direk dansını da içeriyordu. Dans gösterisi sosyal medyada fazlasıyla cinsel içerikli bulundu.

Kadın anatomisine övgüler düzen performanslarında düet yapan ikili, fit şarkılarını ilk kez canlı olarak sahneledi. Şovun kadınların cinsel istismarına ve porno kültürünün normalleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen cinsel içerikli film karşıtı grup ve Fox sunucusu Carlson'ın dışında başka tepkiler de geldi.