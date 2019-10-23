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Cardi B ve Ozuna Hızlı ve Öfkeli 9'da

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SİNEMA TV  | 23.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimleri devam ederken iki yeni transfer haberi geldi. Ünlü şarkıcı Cardi B ile Ozuna bol yıldızı Hızlı ve Öfkeli 9 kadrosuna katıldı.

2001 yılında serinin ilk filmiyle macerasına başlayan Hızlı ve Öfkeli, dokuzuncu filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli 9’un çekimleri bir taraftan devam ederken, diğer taraftan filmin oyuncu kadrosu kalabalıklaşmaya devam ediyor.

Son transfer haberini başrol oyuncusu Vin Diesel, sosyal medya hesabından verdi. 27 yaşındaki rap şarkıcısı Cardi B, Hızlı ve Öfkeli 9 filminin kadrosuna girdi. Grammy ödüllü rap şarkıcısı Cardi B, Jennifer Lopez ile birlikte rol aldığı ilk filmi Hustlers’tan sonra yeni filmi için anlaştı.

Hafta başında Latin müziğin yıldız ismi Ozuna’nın bol yıldızı Hızlı ve Öfkeli 9 kadrosuna katıldığı haberi verilmişti. Filmde ayrıca Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cen gibi isimler de rol alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 6’nın yönetmeni Justin Lin’in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona girecek.

Hızlı ve Öfkeli serisi, ilk olarak gösterildiği 2001’den bu yana dünya çapında 5,8 milyar dolarlık hasılat elde etti.


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Anahtar Kelimeler:
Hızlı ve Öfkeli 9 Cardi B Ozuna Fast and Furious 9

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