Cardiff City'de teknik direktörlük yapan Erol Bulut, İngiltere'yi sallıyor! 6 yıl sonra başaran ilk isim "Yeni sözleşme imzalayın"

Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Bulut yönetiminde Cardiff, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı.

7. SIRAYA YÜKSELDİLER

İngiltere Championship'te adından söz ettiren bir performans sergileyen Cardiff City, son olarak Sunderland ile karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Erol Bulut'un Cardiff City'si 1-0'lık skorla kazandı. Cardiff City'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti. Championship'te üst üste 3. galibiyetini alan Cardiff City, puanını 13'e yükseltti. Sunderland ise 13 puanda kaldı.

İNGİLTEREYE DAMGA VURDU

Öte yandan Cardiff City, 7 lig maçında 13 gol atarak %11,8 ile şampiyonanın en yüksek gol dönüşüm oranına sahip 3. takımı oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon 7 lig maçında sadece 4 gol atmıştı. Cardiff City, Championship'in 9. haftasında Rotherham United ile karşılaşacak. Sunderland ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.

6 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Championship'te mücadele eden Cardiff City ile Erol Bulut, 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yaptı.

