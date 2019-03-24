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Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.03.2019 21:12 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Cardiff City, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın transferi konusunda 17 milyon Euro'yu ödemeyeceğini FIFA'ya bildirdi.

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Cardiff City, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için yaptıkları anlaşmadaki 17 milyon euro'luk bonservis bedelini Nantes'e ödemeyeceklerini FIFA'ya bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cardiff city Emiliano Sala nantes fifa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haklimi haksizmi bilemedim az para degil
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