Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Cardiff City, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için yaptıkları anlaşmadaki 17 milyon euro'luk bonservis bedelini Nantes'e ödemeyeceklerini FIFA'ya bildirdi.
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