MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

16.04.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programının hostesi olan Emel Özkızıltaş, düzgün fiziğiyle görenleri büyülüyor. Emel Özkızıltaş taytıyla squat yaptığı anları saniye saniye kaydetti.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

İşte Benim Stilim programından tanınan Emel Özkızıltaş sunuculuk deneyimiyle de ekranlarda yer aldı. Sevilen program Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu da yapmış olan Emel Özkızıltaş, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ SQUAT YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Emel Özkızıltaş İşte Benim Stilim yarışma programında, 'Öldüresi var beni' çıkışıyla uzun bir süre konuşulmuştu.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş squat yaptı! O anları saniye saniye kaydetti

Çarkıfelek programında sempatik tavırları ile dikkat çeken Emel Özkızıltaş, Gelinim Mutfakta programını da sundu.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş squat yaptı! O anları saniye saniye kaydetti

Düzgün fiziğiyle gündeme gelen isim, taytıyla spor yaptığı anları saniye saniye kaydetti.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

Emel Özkızıltaş Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

Siyah atın üstünde verdiği pozları Instagram'ı sallamıştı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş squat yaptı! O anları saniye saniye kaydetti

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş squat yaptı! O anları saniye saniye kaydetti

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdıGöğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı
Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdiVolkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi
Anlattıklarıyla yürekleri dağladı: "Babam çok kötü bir kocaydı"Anlattıklarıyla yürekleri dağladı: "Babam çok kötü bir kocaydı"
Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim Emel Özkızıltaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

Maaşlara ek ödeme açıklaması!

Maaşlara ek ödeme açıklaması!

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

Yolu 20 dakika kısaltacak! Tarih verildi

Yolu 20 dakika kısaltacak! Tarih verildi

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.