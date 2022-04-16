Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş'tan squat şov! O anları saniye saniye kaydetti

İşte Benim Stilim programından tanınan Emel Özkızıltaş sunuculuk deneyimiyle de ekranlarda yer aldı. Sevilen program Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu da yapmış olan Emel Özkızıltaş, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ SQUAT YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Emel Özkızıltaş İşte Benim Stilim yarışma programında, 'Öldüresi var beni' çıkışıyla uzun bir süre konuşulmuştu.

Çarkıfelek programında sempatik tavırları ile dikkat çeken Emel Özkızıltaş, Gelinim Mutfakta programını da sundu.

Düzgün fiziğiyle gündeme gelen isim, taytıyla spor yaptığı anları saniye saniye kaydetti.

Emel Özkızıltaş Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Siyah atın üstünde verdiği pozları Instagram'ı sallamıştı.





