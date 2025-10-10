Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımına çağırdı! Yıldız isim dolandırıldığını düşündü...

Brezilya Milli Takımında Dünya Kupası öncesi oynanacak maçlar için kadrosu belli oldu. Fenerbahçe forması giyen kaleci Ederson’un sakatlığı sebebiyle yer almadığı kadroda kaleci için İngiliz ekibi Nottingham’dan John Victor dahil edildi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ!

John Victor, Brezilya basınından ESPN'e verdiği röportajda milli takım daveti için kendisine mesaj geldiğinde dolandırıldığı hissiyatına kapıldığını söyledi.

John Victor, "Benim için eşsiz ve harika bir andı. Haberi aldığımda takım otobüsüyle maça gidiyorum. Şok oldum, ve kandırıldığımı düşündüm çünkü Sergio Dimas'ın numarası bende yoktu. Benim pasaport bilgilerimi istediler ve ben 'Bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' dedim" ifadelerini kullandı.

CARLO ANCELOTTİ ÇAĞIRDI!

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, milli arada oynanacak hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile mücadele edecek.