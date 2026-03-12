SPOR

SON DAKİKA | Galatasaray'ın muhtemel rakibinden 7 gollü gövde gösterisi! Devler Ligi'nde korkutan maç

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında futbolseverler tam anlamıyla bir gol şölenine tanıklık etti! Temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde eşleşeceği devlerin kapışmasında; Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği İngiliz devi Chelsea'yi 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı. Parc des Princes'te oynanan 7 gollü nefes kesen düelloya, son anlarda sahneye çıkan Khvicha Kvaratskhelia damga vurdu!

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler bir yandan Galatasaray - Liverpool eşleşmesindeyken, diğer yandan temsilcimizin çeyrek finale kalması durumunda karşılaşacağı rakibi belirleyecek olan PSG - Chelsea serisine çevrilmişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Parc des Princes stadyumunda oynanan dev mücadele, adeta bir hücum fırtınasına sahne oldu ve ev sahibi PSG sahadan 5-2'lik muazzam bir zaferle ayrıldı.

7 GOLLÜ DÜELLO

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan PSG, henüz 10. dakikada Bradley Barcola ile perdeyi açtı. Chelsea bu gole 28. dakikada Malo Gusto ile yanıt verse de, 40. dakikada sahneye çıkan Ousmane Dembele ilk yarının skorunu 2-1 olarak belirledi.

İkinci yarıda da tempo bir an olsun düşmedi. 57. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle Chelsea bir kez daha umutlansa da, PSG'nin yıldızları son bölümde adeta şov yaptı. 74. dakikada Vitinha ile yeniden öne geçen Fransız devi, 86 ve 90+4. dakikalarda sahneye çıkan Khvicha Kvaratskhelia'nın üst üste attığı gollerle İngiliz devini 5-2'lik skorla adeta darmadağın etti.

RÖVANŞ LONDRA'DA, GÖZLER GALATASARAY'DA!

Bu tarihi sonucun ardından tur biletini büyük ölçüde cebine koyan PSG, gözünü 17 Mart Salı günü saat 23.00'te Londra'da oynanacak rövanş mücadelesine çevirdi.

Chelsea'nin kendi evinde bu ağır mağlubiyeti çevirip çeviremeyeceği merak konusu olurken; bu dev eşleşmeden tur atlayarak çıkacak olan takım, Liverpool - Galatasaray eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Galatasaraylı taraftarlar, temsilcimizin İngiltere'den turla dönmesi halinde karşısına çıkma ihtimali çok yüksek olan PSG'nin bu 5 gollü performansını sosyal medyada yakından takip etti.

