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Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i istiyor!

İTALYA HABERLERİ  | 13.07.2020 19:42 | Son Güncelleme

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Everton devreye girdi.

Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i istiyor!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Premier Lig ekibi Everton'ın ilgisi olduğu belirtildi.

İngiliz basınının haberine göre; Carlo Ancelotti'nin teknik direktörü olduğu Everton, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için devreye girdi.

Roma'nın elden çıkarmaya sıcak baktığı ve iyi bir kazanç getireceğini düşündüğü Cengiz için 35 milyon euro talep edeceği ancak Everton'ın bu bonservisi biraz daha düşürmek için uğraş verdiği ifade edildi.

Everton'ın transferdeki en güçlü rakibi olarak Serie A'dan Napoli gösterildi. Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Cengiz'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

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