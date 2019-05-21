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Carlos Kameni: Artık Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.05.2019 08:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaleci Carlos Kameni, "Fenerbahçe'de geçirdiğim anlar, aylar boyunca çok zordu. Ben bir futbolcuyum ve oynamak isterim. Rekabet etmek, maçlarda olmak isterim. Bana acı çektiren bir dönem yaşadım. İstediğim bu değildi, artık ayrılmak istiyorum" dedi.

Carlos Kameni: Artık Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, geleceği ve Fenerbahçe günlerine dair İspanyol basınına konuştu.

İşte Kameni'nin açıklamaları...

"Fenerbahçe'de geçirdiğim anlar, aylar boyunca çok zordu. Ben bir futbolcuyum ve oynamak isterim. Rekabet etmek, maçlarda olmak isterim. Bana acı çektiren bir dönem yaşadım. İstediğim bu değildi, artık ayrılmak istiyorum.

Yabancı sınırı nedeniyle ben dışarıda kaldım. İdmanlara devam ettim, çalıştım, fit durumdayım ancak oynamaya ve rekabet etmeye ihtiyacım var. Bu yüzden ayrılmalıyım. Burada kalmak kolay olur, bir sözleşmem var ancak ben oynamak istiyorum. Ben bir futbolcuyum, benim hayatım bu ve istediğim de bu.

Kulüp ekonomik olarak iyi durumda değil ve bu nedenle bazı sorunlar yaşıyor. Benim bir kontratım var ve bu yüzden beni kolayca dışarıda bırakamadılar. Espanyol'a geri dönmek istiyorum, çok açık. Bu konuda kafam net. Benim futbolda bir isim yapmamı sağlayan kulüp Espanyol'du ve onlara borçluyum. Evime dönmek benim için bir rüya ve onur olur. İnsanlar da orada bana çok iyi davrandı. Evime geri dönerek takıma tekrar yardım edebilirim.

Diego Lopez harika bir kaleci, harika bir profesyonel. Onunlka saygı ve profesyonllik içinde bir rekabete girebilirim. Bunu yapabilirim, buna hazırım. Ben rekabetçi genlerle doğdum. Bence Avrupa'ya dönen Espanyol'un iki tecrübeli kaleciye ihtiyacı var."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Carlos Kameni

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