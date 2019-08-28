Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir gönderilmek istenen Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Kameni ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' sözleri kullanıldı.
Carlos Kameni, sarı lacivertli kulüpte yıllık 2.2 milyon Euro maaş alıyordu.
Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı.
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