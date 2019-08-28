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Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'nin kulüpten ayrıldığını bildirdi.

Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir gönderilmek istenen Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Kameni ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' sözleri kullanıldı.

Carlos Kameni, sarı lacivertli kulüpte yıllık 2.2 milyon Euro maaş alıyordu.

Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Carlos Kameni

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
allahım sana şükürler olsun
Çok şükür dereağzında tek başına takılıyordu yattığı yerden para alıyordu
şükür kurtulduk bu bottanda
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