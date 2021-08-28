Carmen Electra’nın seks itirafı ağızları açık bıraktı

Bir zamanların Sahil Güvenlik (Baywatch) güzeli olarak tanınan Carmen Electra, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 49 yaşındaki Dünyaca ünlü oyuncu uzun süren sessizliğini bozdu. ABD'de bir TV programına katılan Carmen Electra, cinsel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

"SEKSE DÜŞKÜNÜM"

Carmen Electra, "Sekse düşkün biriyim. Sevişmenin gevşetici etkisi beni huzurlu yapıyor. Yatakta partnerimin vahşi olmasını tercih ediyorum. Yaşım ilerlemiş olabilir ama enerjimi henüz kaybetmedim" ifadelerini kullandı.

Asıl adı Tara 'Patrick' olan seksi yıldız, 1991 yılında sahne adını Carmen Electra olarak değiştirmişti. 49 yaşındaki oyuncu, "Çok da akıllı olmayan sevgililerden bıktım" dedi. Electra, çok ünlü olmayan bir adamla da romantik bir ilişki yaşayabileceğini ama "kuş beyinli" diye tanımladığı kişilerle yakın olmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Carmen Electra, 1998-1999 yılları arasında Dennis Rodman ve 2003-2007 yılları arasında Dave Navarro ile evli kalmıştı.

CARMEN ELECTRA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER