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Carpaccio tarifi: Carpaccio nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.09.2024 23:06
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İtalyan mutfağının tadına doyulmayan lezzetlerinden biri olan Carpaccio tarifini aşağıda görebilir, siz de bu eşsiz lezzeti ister öğünlerinizde ister özel günlerde ya da yemek davetlerinizde misafirlerinize servis edebilirsiniz. Yapımı da son derece kolay.

Carpaccio tarifi: Carpaccio nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/100gram 245kal

En net tanımı ile çiğ sığır etinin zar inceliğinde dilimlenmesi ile hazırlanan bir atıştırmalık olan Carpaccio tarifini isterseniz somon ya da sebzeler ile de hazırlayabilirsiniz. İşte en pratik ve en lezzetli Carpaccio tarifi:

MALZEMELER

  • 300 gram sığır bonfile
  • 160 gram İtalyan rokası
  • 80 gram permesan peyniri
  • 30 ml zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • 5 gram deniz tuzu
  • 1 gram taze karabiber

TARİF

  • Bonfileyi yarım saat dondurucuda bekletin.
  • Zeytinyağını, suyu, tuzu, karabiberi bir kasede karıştırarak sos elde edin.
  • Rokanın yaprak kısımlarını ayıklayın ve iyice yıkayıp kurulayın.
  • Bir tabağa rokaların yarısını yayın.
  • Eti zar kadar ince dilimleyin ve yarısını rokaların üzerine dizin.
  • Rokaların geri kalanını da etlerin üzerine dizin.
  • Bir kat daha zar inceliğinde etlerin kalanını serin.
  • Üzerine sosu gezdirin.
  • Son olarak permesan peynirini tıraşlayarak üzerine ekleyin.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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