Carpaccio tarifi: Carpaccio nasıl yapılır?

En net tanımı ile çiğ sığır etinin zar inceliğinde dilimlenmesi ile hazırlanan bir atıştırmalık olan Carpaccio tarifini isterseniz somon ya da sebzeler ile de hazırlayabilirsiniz. İşte en pratik ve en lezzetli Carpaccio tarifi:

MALZEMELER 300 gram sığır bonfile

160 gram İtalyan rokası

80 gram permesan peyniri

30 ml zeytinyağı

1 limonun suyu

5 gram deniz tuzu

1 gram taze karabiber