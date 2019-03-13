Çarpışma bu hafta neden yayınlanmayacak?

Show TV'de ekranlara gelen Çarpışma dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen 14'üncü bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel programı nedeniyle haftaya ertelendi.
Show TV'de bu sezona damga vurması beklenen Çarpışma dizisi, tam olarak isteneni verememiş ancak son bölümlerde izlenme oranlarında büyük bir başarı yakalamıştı. Sevilen dizinin yeni bölümü, bu hafta özel bir nedenden dolayı yayınlanmayacak.
Çarpışma dizisinin 14'üncü bölümü, 14 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan Cumhurbaşkanı Özel programı nedeniyle 21 Mart Perşembe gününe ertelendi.
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