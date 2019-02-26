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Çarpışma'da Kadir gerçek ismini böyle öğreniyor! Çarpışma 12. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 26.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin merakla beklenen 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde, Kadir Veli'yi sonunda yakalıyor ve yaptıklarının hesabını soruyor. Kadir; Veli’nin annesi Asiye hakkında anlattıklarıyla çılgına dönerken, gerçek adının Yusuf olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşıyor. Haydar’ın da “Adalı, Veli’ye bir şey yapma!’ sözleri ise akıllara, “Adalı, Veli’yi öldürecek mi?” sorusunu getiriyor. İşte Çarpışma 12. yeni bölüm 2. fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 12. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Adalı’nın, Veli’yi yakaladığının ve çok öfkeli olduğunun görüldüğü tanıtımda, Kadir gerçek adının Yusuf olduğunu öğreniyor. Veli’ye, Cansız’ın yerini soran ancak cevap alamayan Adalı’nın “Biz şu anda senin hikayenin sonundayız!”,

ÇARPIŞMA’NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 12. bölümünde; Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısında Cansız'ın da parmağı olduğunu öğrenmiş ve bütün öfkesini artık ona yöneltmiştir. Yüreğinde söndürülmesi imkânsız bir intikam ateşi yanmaktadır. Kadir ile Zeynep ve Kerem ile Cemre arasındaki duygusal kırılmaların seyrini ise, bir tarafta Zeynep’in diğer tarafta Kerem’in atacağı adımlar belirleyecektir. Ve her ikisini de büyük sınavlar beklemektedir. Diğer yanda Cansız, Veli’nin canını, büyük nefret duyduğu Kadir’i, kendisine ölü ya da diri getirmesi şartı ile bağışlamıştır. Veli’nin Kadir’i etkisiz kılmayı düşündüğü bir planı olduğu kadar, Kadir’in de Veli’yi yakalayıp, Cansız’a ulaşmayı amaçladığı bir planı vardır. Ve şimdi, Veli’nin de içinde olduğu, Adalı - Cansız savaşı artık çok daha şiddetlenecek, bazen kazananlar kaybedecek, bazen de kaybedenler kazanacaktır. Bu savaşın içerisinde ve elbette büyük bedeller de ödenerek, Kadir’i annesi Asiye’ye götürecek bir yol da açılacaktır.

ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 11. bölümünde; Kadir’in başına silah dayayan Adem’i, Haydar yaraladı ve etkisiz hale getirdi. Adem hastaneye kaldırıldı. Aylin, yakın bir zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırdı. Zeynep bunu inkar etse de Kadir, Zeynep’in tavırlarından şüphelendi ve onu gizice takip etti. Veli ile Zeynep’i karşı karşıya gören Kadir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adalı, Zeynep gittikten sonra Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmak istedi ama adamlarını geçip, ona ulaşamadı. Zeynep’le de aralarında da çok büyük bir kriz çıktı. Zeynep, Kadir’in evinden ayrıldı. Kerem ve Cemre aşkı doludizgin devam ederken, Cemre, Kerem’le aralarını açmaya çalışan Meral ve Demir’in eline büyük bir koz verdi. Kerem, Demir’den hayalini kurduğu dükkanın parasını Cemre’nin verdiğini öğrendi. Demir’in de kışkırtması ile Kerem, Cemre’ye kırıcı sözler sarf etti ve aşkları büyük krizin içine girdi. Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısıyla ilgili tüm dosyaları, belgeleri inceledi ve bir ipucu buldu. Adalı, adım adım iz sürdü ve saldırıyı organize edenleri hücre evinde kıstırdı. Cansız, Veli’yi görüşmeye çağırdı. Cansız’ın hala ölüm tehdidi altında olan Veli’nin onu beklerken “Gel bakalım Kadir’in babası” sözleriyle, Cansız’ın Kadir’in babası olduğu da ortaya çıktı. Bölüm finalinde; Adalı hücre evini bastı. Saldırıyı organize edenlerden birinden, en tepedeki ismin Cansız olduğunu öğrendi ve oradakilere Cansız’ın peşine düşeceğini söyleyip, öfkeyle dışarı çıktı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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