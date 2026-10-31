Masaya oturunca telefonlar sepete! 15 restoranda bir ay boyunca uygulanacak

İtalya’nın Sardinya Adası’ndaki 15 restoran, “A Tavola Senza Schermi” yani “Ekransız Sofra” adlı yeni bir programı hayata geçirecek. Uygulamayla ailelerin ve arkadaş gruplarının yemek boyunca ekranlardan uzaklaşması, eskiden olduğu gibi telefonları bir kenara bırakarak yeniden sohbet etmesi amaçlanıyor.

Uygulama bazı haberlerde “restoranlarda telefon yasağı” şeklinde duyurulsa da telefonlar çalışanlar tarafından toplanmayacak ve masalar denetlenmeyecek. Ailelere tamamen gönüllülük esasına dayanan bir “dijital bağlantıyı kesme anlaşması” önerilecek.

Programa katılan yetişkin ve çocuklardan cihazlarını çantalarına ya da masada bulunan özel sepete koymaları istenecek. Gerçekten acil bir telefon görüşmesi yapılması gerektiğinde ise kişinin masadan kalkarak konuşması tavsiye edilecek.

ÇOCUKLARA BULUŞMA KİTİ VERİLECEK

Telefonunu bırakan ailelere “Kit del Ritrovo” adı verilen özel bir etkinlik paketi sunulacak. Yaş gruplarına göre hazırlanan pakette masa oyunları, boyama malzemeleri, hayvanlarla ilgili küçük testler ve çocuklarla ebeveynlerin birlikte yapabileceği etkinlikler bulunacak.

Oyunların yalnızca yemek beklenirken kullanılması, tabaklar masaya geldiğinde ise kaldırılması planlanıyor. Böylece yemek saatinin hem sohbet hem de birlikte vakit geçirme fırsatına dönüştürülmesi hedefleniyor.

ÇARPICI VERİLER PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

İtalyan Pediatri Hekimleri Federasyonu tarafından hazırlanan rehbere göre ergenlerin yüzde 95’i düzenli olarak akıllı telefon kullanıyor. Yarısından fazlası cihazını günün 24 saati açık tutarken yaklaşık dört gençten biri problemli kullanım belirtileri gösteriyor. Ebeveynlerin yüzde 87’si ise çocukların dijital cihazlarla ilişkisini nasıl yönetebilecekleri konusunda daha fazla bilgi talep ediyor.

FIPE Confcommercio Sardegna Başkanı Emanuele Frongia, çocuklardan telefonu bırakmalarını istemenin ancak yetişkinlerin de aynı davranışı göstermesiyle anlam kazanacağını belirtti. Projenin başlangıçta sekiz restoranda uygulanması planlanırken yoğun ilgi üzerine sayı 15’e yükseltildi.

Bir aylık denemenin sonuçları değerlendirildikten sonra uygulamanın daha fazla restorana yayılması gündeme gelebilecek. Böylece ekransız aile yemekleri, yalnızca restoranlarda değil evlerde de yeni bir alışkanlığın başlangıcı olabilir.