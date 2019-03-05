Çarpışma'da Kadir'in babası Cansız ortaya çıktı! Ali Sürmeli kimdir? Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’dan izleyicilerine büyük sürpriz. İlgiyle izlenen dizinin 13. bölüm ilk tanıtımının ardından ikinci tanıtımı da yayınlandı.
KADİR'İN BABASI CANSIZ ORTAYA ÇIKIYOR
Diziye, Kadir’in babası ve can düşmanı ‘Cansız’ karakteriyle bu haftadan itibaren dahil olacak usta oyuncu Ali Sürmeli’nin ilk kez görüldüğü tanıtımda; Kadir’le Asiye arasında yaşanacak büyük yüzleşmeden çarpıcı anlar da yer alıyor. Asiye’nin Zeynep’le Cansız hakkında konuştuğu, Veli’nin Asiye’yi Cansız’la tehdit ettiği, Kerem’in kavga ettiğinin görüldüğü heyecan dolu tanıtımda,
ÇARPIŞMA’NIN 12. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep’e Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de, kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’yi buldu ve onu Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli’yi Kadir’in elinden, daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı. Kadir, Veli’nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu.
Öfkeyle eve gelen Kadir, Zeynep’in şikayetini annesini bulması için çektiğini söylemesine rağmen, sözleriyle onu incitti. Veli, Kadir onu emniyete getirdikten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Zeynep şikayetini çektiği için serbest kalan Veli, Zeynep’e verdiği sözü tuttu ve Asiye’nin adresini Kadir’e verdi. Kadir, annesi Asiye’nin evini buldu. Anne – oğul yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Asiye, Kadir’i karşısında görünce gözlerinden yaş, dudaklarından ise ‘oğlum’ sözü döküldü.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de doğan Ali Sürmeli tiyatro ve sinema oyuncusudu 1985'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan Ali Sürmeli, , Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Kurban : Güngör Dilmen : Adan Devlet Tiyatrosu
Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmit Lehir Tiyatrosu - 2009
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2005
Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
FİLMOGRAFİSİ
Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017
Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016
Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014
Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012
Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012
New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010
Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010
Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009
Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009
Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008
Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008
Bahoz(Fırtına) : Kazım Öz - 2007
Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007
Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006
Umut Adası : Erhan Dursun - 2006
Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006
Şellale : Semir Arslanyürek - 2001
Son : Levent Kırca - 2001
Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000
Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998
Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998
Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Babam Askerde : Handan İpekci - 1994
Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993
Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993
Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988
Dönüş : Faruk Turgut - 1988
Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983
ROL ALDIĞI DİZİLER
Nöbet (2018-)
Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006)
Yağmurdan Sonra (2006)
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003)
Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
Kurtuluş (1996)
Okuyucu Yorumları 0 yorum