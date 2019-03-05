Çarpışma'da Kadir'in babası Cansız ortaya çıktı! Ali Sürmeli kimdir? Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’dan izleyicilerine büyük sürpriz. İlgiyle izlenen dizinin 13. bölüm ilk tanıtımının ardından ikinci tanıtımı da yayınlandı.

KADİR'İN BABASI CANSIZ ORTAYA ÇIKIYOR

Diziye, Kadir’in babası ve can düşmanı ‘Cansız’ karakteriyle bu haftadan itibaren dahil olacak usta oyuncu Ali Sürmeli’nin ilk kez görüldüğü tanıtımda; Kadir’le Asiye arasında yaşanacak büyük yüzleşmeden çarpıcı anlar da yer alıyor. Asiye’nin Zeynep’le Cansız hakkında konuştuğu, Veli’nin Asiye’yi Cansız’la tehdit ettiği, Kerem’in kavga ettiğinin görüldüğü heyecan dolu tanıtımda,

ÇARPIŞMA’NIN 12. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde; Veli, Zeynep’e Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de, kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’yi buldu ve onu Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta polise teslim etmedi. Veli’yi Kadir’in elinden, daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem aldı. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı. Kadir, Veli’nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu.