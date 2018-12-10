Çarpışma'da Kadir ve Zeynep'in duygusal anları! Veli'nin planı ne? Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerde oynadığı, Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor.

"BENİ SAKIN YALNIZ BIRAKMA!”

Zeynep ve Kadir’in duygusal anlarının dikkat çektiği, Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşadığı, Cemre’nin Kerem’e yardım etmeye karar vererek ters köşe bir sürpriz yaptığı tanıtımda çekilen silahlar gerilimin daha da artacağına işaret ediyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA 4. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

‘Çarpışma’nın 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Artık kızının yanında olmadığı tek bir saniyeye bile sabredecek gücü kalmayan Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.