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Çarpışma'da Kadir ve Zeynep'in duygusal anları! Veli'nin planı ne? Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2018 02:16 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 4. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Çarpışma dizisinin yeni bölümünde Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor. Zeynep ve Kadir arasında duygusal anlar yaşanıyor. Kerem ise girdiği cezaevinde saldırıya uğruyor. Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşıyor. İşte Çarpışma 4. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çarpışma'da Kadir ve Zeynep'in duygusal anları! Veli'nin planı ne? Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerde oynadığı, Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor.

"BENİ SAKIN YALNIZ BIRAKMA!”
Zeynep ve Kadir’in duygusal anlarının dikkat çektiği, Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşadığı, Cemre’nin Kerem’e yardım etmeye karar vererek ters köşe bir sürpriz yaptığı tanıtımda çekilen silahlar gerilimin daha da artacağına işaret ediyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA 4. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
‘Çarpışma’nın 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Artık kızının yanında olmadığı tek bir saniyeye bile sabredecek gücü kalmayan Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Bu sefer oyunun kurallarını kendi yazmaya kararlı olan Adalı, Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şoke olan Kadir, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in ‘ölmemen için’ cevabı karşısında çok şaşırdı. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Bölüm finalinde ise, Adalı ve Veli karşı karşıya geldi. Annesini bulmak için polis olan Adalı’ya, annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündürerek onu can evinden vuran Veli, istediğini aldı. Öfkeden deliye dönen Adalı, annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek isterken, Veli’nin Adalı’nın annesi ile ilgili ne bildiği ise merak konusu oldu.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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