Çarpışma'da vurulan Kadir'e ne olacak? Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 16. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kadir’i telefonla arayan Cansız’ın ona, karısını ve kızını öldürdüğünü itaraf ettiği çarpıcı tanıtımda, Veli’nin intikam yemini, Selim’in de gördükleri karşısındaki öfkesi dikkat çekiyor.

KADİR VURULUYOR!

Demir’le yumruk yumruğa kavga eden Kadir’in, çatışmaya girdiği anlarda gerilim yükseliyor. Kadir’in Cansız’ı ararken vurulması heyecanı artırırken, ‘İnsan sadece bir şeyi merak eder, ne zaman öleceğini’ sözleri, Zeynep’in gözyaşları merak uyandırıyor ve akıllara “Kadir’e ne olacak?” sorusu geliyor.

ÇARPIŞMA’NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 15. bölümünde; Kadir, Cansız’ın Asiye’nin evinde olduğuna dair ihbar olduğunu öğrenince heyecanla içeri girdi. Kendisine tuzak kurulduğunu anlayan Cansız evin çatısına çıktı. Bu sırada Kadir bir ses duydu ve önce o arkasından da polisler çatıya çıktı. Cansız yakalanmasına ramak kala, Kadir’den ve polislerden kaçmayı başardı. Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdırmayı amaçlayan Veli’nin planı tutmadı. Zeynep ve Asiye, Kadir ile Cansız’ı karşı karşıya getirmek isteyenin Veli olduğunu anladı. Zeynep de, Cansız kozunu Veli’ye karşı kullandı. Kerem, cinayet şube polislerince gözaltına alındı ve emniyete getirildi.