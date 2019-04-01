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Çarpışma'da vurulan Kadir'e ne olacak? Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.04.2019 23:42 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın merakla beklenen yeni bölümünde Kadir’i telefonla arayan Cansız, Kadir'in karısını ve kızını öldürdüğünü itiraf ediyor. Veli ise Cansız ve Kadir'den intikam almak için yemin ediyor. Duydukları karşısında çılgına dönen Kadir ise Cansız'ı aradığı sırada vurularak yaralanıyor. Peki Çarpışma'da Kadir'e ne oldu? Kadir ölüyor mu? İşte Çarpışma 16. yeni bölüm 2. fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 16. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kadir’i telefonla arayan Cansız’ın ona, karısını ve kızını öldürdüğünü itaraf ettiği çarpıcı tanıtımda, Veli’nin intikam yemini, Selim’in de gördükleri karşısındaki öfkesi dikkat çekiyor.

KADİR VURULUYOR!
Demir’le yumruk yumruğa kavga eden Kadir’in, çatışmaya girdiği anlarda gerilim yükseliyor. Kadir’in Cansız’ı ararken vurulması heyecanı artırırken, ‘İnsan sadece bir şeyi merak eder, ne zaman öleceğini’ sözleri, Zeynep’in gözyaşları merak uyandırıyor ve akıllara “Kadir’e ne olacak?” sorusu geliyor.

Çarpışma (8)

ÇARPIŞMA’NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 15. bölümünde; Kadir, Cansız’ın Asiye’nin evinde olduğuna dair ihbar olduğunu öğrenince heyecanla içeri girdi. Kendisine tuzak kurulduğunu anlayan Cansız evin çatısına çıktı. Bu sırada Kadir bir ses duydu ve önce o arkasından da polisler çatıya çıktı. Cansız yakalanmasına ramak kala, Kadir’den ve polislerden kaçmayı başardı. Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdırmayı amaçlayan Veli’nin planı tutmadı. Zeynep ve Asiye, Kadir ile Cansız’ı karşı karşıya getirmek isteyenin Veli olduğunu anladı. Zeynep de, Cansız kozunu Veli’ye karşı kullandı. Kerem, cinayet şube polislerince gözaltına alındı ve emniyete getirildi.

Kadir, Kerem’in tutuklandığı haberini alır almaz önce Kerem’in yanına gitti, sonra ona kurulan kumpası ortaya çıkarmak için harekete geçti. Cemre de Kerem’in avukatlığını üstlendi. Kadir ve Cemre, Kerem’i kurtarmak için birlikte hareket etti. Ancak ulaştıkları bilgi ve belgeler, Kerem’in serbest kalmasına yeterli olmadı. Selim, Kerem’in cezaevinden çıkmaması için yeni planlar yaptı, Veli’den destek istedi. Veli, Kerem’in cezaevinde öldürüleceğini söyledi. Zeynep, Kadir’e Selim’in bilgisayarındaki dosyaların kopyalarının yer aldığı bir hard disk verdi. Selim de Veli’yle birlikte Zeynep’e tuzak kurdu. Zeynep’in imzası bulunan tüm dosyaları inceleyen Selim, Zeynep’in hesabına gizliden para yatırıp, onu zimmetine para geçirmekle suçlamayı planladı. Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma, Selim’e karşı birleşti. Her biri elinde ayrı ayrı bilgi ve belgelerle Selim’in karşısına geçti. Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma, bildikleriyle Selim’i dört bir yandan ablukaya aldı. Kadir’in ‘İstediklerimizi verir misin, yoksa ben zorla mı alayım?’ sorusu Selim’i şoke etti.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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