Çarpışma dizisinde tüyler ürperten canlı bomba ve patlama sahnesi! Çarpışma 1. bölüm izle!

Ay Yapım'ın uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi Çarpışma 1. bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, İsmail Demirci, Erkan Can, Mustafa Uğurlu ve Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı Çarpışma ilk bölümüyle nefes kesti. Çarpışma 1. bölümde Organize Suçlar'da başkomiser olan Kadri aynı zamanda Sarıyer'in de amigosudur. Karısı ve kızını da Sarıyer'in maçına götüren Kadir maç çıkışı stadyum yanındaki canlı bombayı fark ederek vurup öldürdü. Ancak ikinci canlı bomba ise karısı ve kızının yanında kendisini patlattı. Kadir kızı ve eşini gözlerinin önünde kaybetti. Çarpışma 1. bölümdeki canlı bomba sahnesi izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görevli bir baş komiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır… Kadir, Zeynep (Elçin Sangu), Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem (Alperen Duymaz)… Kadir’in, ‘Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!’ dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM İLK SAHNE

Dizide, İstanbul Organize Şube’de Başkomiser olarak görev yapan Kadir Adalı’yı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un; “İnsan sadece bir şeyi merak eder, ‘son’u… Sonu bilmek ister, ne zaman öleceğini, ne kadar yaşayacağını... İnsan işte, bazen melektir, bazen şeytan. Bazen zekidir, bazen cahil… İnsan bazen saftır, bazen kurnaz. Bazen kurbandır, bazen cellat. Ne olursan ol ya da ne yaparsan yap, neyin nerede başlayıp nerede biteceğini asla bilemezsin” sözleriyle yayınlanan ilk sahne, Çarpışma’yı sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerini daha da heyecanlandırdı.