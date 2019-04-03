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Çarpışma ve Çukur bir anlığına kesişecek!

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Çukur ve Çarpışma dizisi herkesin ilgisini çekecek bir adım attı. Her iki dizide de aynı sahnenin yer alması Türk dizi tarihinde bir ilk olacak.

Çarpışma ve Çukur bir anlığına kesişecek!

SHOW TV ekranları önümüzdeki günlerde bir ilke sahne olacak. Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, Çarpışma dizisindeki Veli Cevher karakteri, Vartolu’nun yardım isteğine kayıtsız kalamayarak Sena’nın bulunması için Çukur’a gelmişti.

Perşembe akşamı ekrana gelecek Çarpışma’nın yeni bölümünde ise bu kez Vartolu, Veli Cevher’e iade-i ziyaret gerçekleştirecek ve bu sahne Pazartesi akşamı ekrana gelecek Çukur dizisinde de yayınlanacak.

Aynı sahnenin her iki dizide de yer alması Türk dizi tarihinde bir ilk olacak.

Çarpışma ve Çukur’un bir anlığına kesiştiği anlarda nefesler tutulurken, Sena’yı kurtarmak için herkes zamanla yarışacak.

İki dizide de yayınlanacak ortak sahnede Vartolu ile Medet, Mahsun’un nerede olduğu sorusunun cevabını Cansız’da arayacak.

Bu büyük buluşmanın devamı Perşembe akşamı Çarpışma’da; Pazartesi akşamı ise Çukur’da ekrana gelecek!

Daha önce Leyla ile Mecnun ve Behzat Ç. dizilerinde de benzer bir durum yaşanmış ve ortak bölüm çekilmişti. İki ayrı kanalda gösterilen bu iki dizi birer bölümlüğüne iç içe geçmişti. Behzat Ç. ve arkadaşları, Leyla ile Mecnun’un bir cinayete karışan kahramanlarını gözaltına almışlardı.

Daha sonra, Behzat Ç.’nin yeni bölümünde Mecnun’u, babası İskender, Yavuz Hırsız, Bakkal Erdal ve müzmin işsiz İsmail’le birlikte Ankara’da, cinayet büroda ifade verirken ekrana gelmişlerdi.

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