CarrefourSA, ilk kez sürdürülebilirlik karnesini açıkladı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, "Doğrusu CarrefourSA'da" söylemi çatısı altında "Yaşam İçin Doğrusu" adına yaptığı çalışmaları ortaya koyduğu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Şirket açıklamasına göre, CarrefourSA, 44 ilde 850 mağazası ve 11 binden fazla çalışanıyla büyümesini Türkiye'nin dört bir yanında sürdürürken, "Yaşam için Doğrusu" anlayışıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına da devam ediyor.

Şeffaf ve denetlenebilir bir anlayışla çalışmalarını sürdüren CarrefourSA, 2020-2021 yıllarını kapsayan ve Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına göre hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda, ekonomi, doğru iş yeri, değer zinciri ve çevresel sorumluluk başlıkları öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı dikkate alarak kendi sürdürülebilirlik yaklaşımlarını geliştirdiklerini belirterek, bu yaklaşımı iş yapış modellerinin temel unsurlarından biri haline getirdiklerini aktardı.

GRI standartlarında belirtilen raporlama prensipleri doğrultusunda hazırlanan bu ilk raporla, hem yüksek başarı sergiledikleri çalışmaları hem de kendilerini daha fazla geliştirmeleri gereken alanları tüm şeffaflığıyla paylaştıklarını bildiren Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Rapor, GRI'nın kapsamlı raporlama sınıflandırmasına giriyor. Öncelikli konuların tamamında performans bilgilerimizi, olumlu ya da olumsuz, istisna gözetilmeksizin kamuyla paylaşıyoruz. Bunu yapan şirket sayısı sadece sektörde değil, tüm Türkiye’de çok az. Kaç adet etik araştırma başlatıldığını da, hijyen ve kalite kontrolleri sonucu raftan çektiğimiz ürün sayısını da, her alanda kendi performansımızı nasıl ölçtüğümüzü de rakamlarla ve büyük bir samimiyetle paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Bunları kendimize güvendiğimiz ve her zaman daha doğrusunu yapabileceğimize inandığımız için paylaşıyoruz."

- BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 12'sini kapsıyor

CarrefourSA, 17 maddeden oluşan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 12'sini kapsayan sürdürülebilirlik hedefleriyle paydaşlarına ekonomik değer yaratırken, tüm gıda zincirindeki gıda atıklarının yol açtığı ekonomik etkiyi ortadan kaldırmayı, iş yapış biçimi ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerini etik değerler çerçevesinde gerçekleştirmeyi, çalışanları için en iyi iş ortamını sunarak memnuniyetlerini yüksek seviyede tutmayı ve sürekli gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Şirket, tedarik zincirinin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini ve devamlılığını sağlarken, enerji ve su tüketimiyle birlikte karbon ayak izini doğru yönetmeyi amaçlıyor. Doğayı ve değeri odağına alan bir ekosistemle çalışan CarrefourSA, bu alanlarda tüm paydaşlarını bilinçlendirmek, atıkları önlemek, azaltmak, geri dönüştürmek ve çevreyle uyumlu şekilde bertaraf etmek için de çalışmalarına devam ediyor.

CarrefourSA'nın gıda atığı ve çevresel sorumluluk kapsamında yaptıkları çalışmalar da sürdürülebilirlik raporunda öne çıkıyor. Gıda atıklarını önlemek için birçok uygulama hayata geçiren şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonu ve FAO iş birliğinde gerçekleştirilen "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek vererek bilinçlendirme çalışmaları yürüttü.

"Arta Kalanı Değerlendir" adı altında olgun meyve veya sebzelerden hazırlanan tariflere Lezzet Arası restoranlarında yer veren CarrefourSA, tüketilmesinde sağlık açısından sorun olmayacak gıdaları da HayKonFed iş birliği ile gerçekleştirdiği "Dost Hareketi" projesi kapsamında sokak hayvanlarına gönderiyor.

World Resources Institute tarafından hayata geçirilen 10x20x30 inisiyatifine tedarikçileri ile dahil olmalarının da bu konuya adanmışlıklarını gösterdiğini belirten Kutay Kartallıoğlu, "Hedefimiz tedarikçilerimizi de gıda kaybı ve atığı konusunda süreçlerimize dahil etmek. Bu inisiyatif kapsamında 20 tedarikçimiz ile birlikte gıda kaybının ve atıklarının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltmasını hedefliyoruz. Fazla Gıda ve Gıda Kurtarma Derneği iş birliği ile reyonda bekleme süresi dolmuş ancak insani tüketime uygun ürünleri farklı koşullarla ekonomiye kazandırıyoruz. Bu sayede 2021 yılında yaklaşık 1 ton gıda atığını kurtardık. Temel seviye sıfır atık belgesi sahibi mağaza sayımızı 2021'de 69'dan 180'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

