YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CarrefourSA, meyve-sebzede doğa dostu tabak kullanmaya başladı

CarrefourSA, meyve-sebzede doğa dostu tabak kullanmaya başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

CarrefourSA, gerçekleştirdiği faaliyetlerinde sürdürülebilirliği esas alarak, yaşanabilir bir dünya için doğa ve çevreye karşı hassas olmanın gerekliliğinin bilinciyle taze sebze-meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile teması uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabakları kullanmaya başladı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, meyve-sebze ürünlerinde "doğa dostu, yerli üretim ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen" tabak kullanmaya başladı.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, dünya üzerinde her yıl yaklaşık 350 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. Araştırmalar, dünya genelinde üretilen plastiklerin yüzde 1,5 ile yüzde 4,5 arasının okyanuslara taşındığını belirtiyor.

Halihazırda Kuzey Pasifik'teki Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık iki katı genişliğindeki "Büyük Pasifik Çöp Alanı", okyanusların dünyanın plastik çöp toplama alanlarına dönüştüğünü kanıtlıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gerçekleştirdiği faaliyetlerinde sürdürülebilirliği esas alarak, yaşanabilir bir dünya için doğa ve çevreye karşı hassas olmanın gerekliliğinin bilinciyle taze sebze-meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kâğıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile teması uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabakları kullanmaya başladı.

Pandemiden önce yılda 5 milyon adet plastik bazlı köpük tabakta ürün satışı gerçekleştiren CarrefourSA, pandemi sürecinde hijyen kuralları sebebiyle, bu miktarın artmasıyla birlikte selüloz bazlı, yerli üretim viyol tabak kullanma kararı aldı.

Viyol tabaklar, Dentaş Kağıt tarafından üretim safhasında hiçbir ağaç kesilmeyerek sadece geri dönüştürülmüş atık kâğıtlardan ve meyve ve sebze ile temasa uygun olarak Denizli'de üretiliyor.

Başta, Tarım ve Orman Bakanlığı altında faaliyet gösteren TİGEM ve TAGEM ile devam eden iş birliği çerçevesinde yerli tohumla üretilen ürünler olmak üzere, diğer paketli ürünler ve organik ürünler, 1 Eylül'den itibaren doğa dostu, meyve ve sebze ile temasa uygunluğu onaylanmış yüzde 100 geri dönüşümlü viyol tabaklarla reyonlara gelmeye başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.