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Carrie Bickmore'un kocası Skype'ı kapattığını sandı! 9 kişinin önünde çırılçıplak soyundu

30.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Carrie Bickmore'un yapımcı kocası Skype görüşmesinden ayrıldığını sandı ama durum hiç de öyle değildi. Sunucu Carrie Bickmore'un kocası video konferans sırasında meslektaşlarının önünde çıplak kaldı.

Carrie Bickmore'un kocası Skype'ı kapattığını sandı! 9 kişinin önünde çırılçıplak soyundu

Carrie Bickmore'un yapımcı kocası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. The Weekly'nin baş yapımcısı Chris Walker, bir şirket Skype görüşmesinden ayrıldığını düşündükten sonra yaptığı hareketle gündem oldu.

Chris Walker eşiyle Avrupa tatilindeyken bir toplantıya çağrıldı. Yapımcı toplantıyı bitirdiğini sandı.Ancak durum hiç de düşündüğü gibi değildi.

Carrie Bickmore'un yapımcı kocası, eşinin Skype üzerinden yapmakta olduğu görüşmeden ayrıldığını sanarak dokuz ABC personelinin önünde çırılçıplak soyundu.

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ABC yetkilileri de durumun farkındaydı ve yaşanan kaza herhangi bir soruna yol açmadı. Durumun kasıtlı olmadığını bildiklerini aktaran yetkililer ilgili ekip üyeleriyle düzenli iletişim halinde olduklarını ve bu türden bir olayın tekrarlanmamasını için stratejiler geliştirdiklerini açıkladılar.

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