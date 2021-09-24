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Çarşı'dan olay yaratan Serdar Ortaç paylaşımı

24.09.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'u kutlarken argo ifadeler kullanan Serdar Ortaç için siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunduğu paylaşımda Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Çarşı'nın paylaşımının cinsiyetçi olduğunu savunan kullanıcılar binlerce tepki yorumu yaptı.

Çarşı'dan olay yaratan Serdar Ortaç paylaşımı

Adana Demirspor, 3 farklı geri düştüğü maçta Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlayan Serdar Ortaç, siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullandı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

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"BEŞİKTAŞ ÇARŞI'SI ERKEĞE KÜFREDER"

Çarşı'nın paylaşımında "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunurken Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımın cinsiyetçi olduğunu savunurken, dansözlük mesleğinin aşağılandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Serdar Ortaç
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