Çarşı'dan olay yaratan Serdar Ortaç paylaşımı

Adana Demirspor, 3 farklı geri düştüğü maçta Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlayan Serdar Ortaç, siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullandı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı tepki çeken bir paylaşıma imza attı.
Çarşı'nın paylaşımında "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunurken Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımın cinsiyetçi olduğunu savunurken, dansözlük mesleğinin aşağılandığını belirtti.
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