Casillas'tan UEFA Kupası sözleri! ''Galatasaray bizi...''

Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de yaz boyu sürecek Real Madrid Futbol Akademisi'ne gelen Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, akademiye katılan çocuklarla buluştu. İlk önce otelin lobi bölümünde çocuklarla bir araya gelen Casillas, ilgi odağı oldu. Casillas, çocuklar ve hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ANTALYA'YA İLK DEFA GELİYORUM"

Daha sonra otelin futbol sahasında akademiye katılan çocuklara bir konuşma yapan Iker Casillas, "Real Madrid ile 2017 yılında Regnum Carya Otel arasında Futbol Akademisi sözleşmesi yapıldı. Antalya'ya ilk defa geliyorum. Otel çok güzel. En kısa sürede ailemle Regnum Carya Otel'de tatil yapacağım. Sizler geleceğin yıldız oyuncusu, benim gibi yıldız kalecisi olacaksınız" dedi.

BÜTÜN ÇOCUKLAR PENALTI ATIŞI YAPTI

Konuşmaların ardından Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üsdertuna, Iker Casillas'a forma hediye etti. Ardından Casillas çocuklarla antrenmana eşlik etti. Kaleye geçen Casillas'a bütün çocuklar penaltı atışı yaptı. Daha sonra hep birlikte üzerinde Casillas yazılı yaş pasta kesildi.

'GALATASARAY, SÜPER KUPA'DA BİZİ YENDİ'

Sohbet esnasında ise DHA muhabirinin 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa final maçını hatırlatması üzerine Iker Casillas, "2000 yılında Galatasaray, Süper Kupa'da bizi yendi. Biz de onları İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda çeyrek finalde yenmiştik" dedi.



