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Casimir Ninga sağlık kontrolünden geçti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 28.08.2020 08:09 | Son Güncelleme

Sivasspor’un Fransa'nın Angers takımından 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Casimir Ninga, sağlık kontrolünden geçti.

Casimir Ninga sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’un yeni transfer Casimir Ninga, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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