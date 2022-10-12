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Casper'dan kurumlara özel bilgisayar

12.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatının teknolojiyle entegrasyonuna etkili çözümler sunan Casper, işletmelerin ihtiyacı olan maksimum verim ve yüksek performansı Nirvana A700 ile sunuyor

İSTANBUL (AA) - Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan Casper, tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.

Casper açıklamasına göre, bugünün işletmelerinin temel ihtiyacını modern çalışma tarzına cevap verebilecek teknolojiler oluşturuyor. İş sürekliliği ve yüksek performans konusunda verimliliği esas alan kurumların bilgisayar tercihleri de buna bağlı olarak önem arz ediyor. Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan sektörünün lideri Casper da tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.

- Kurumların arayışına her alanda cevap verebilen bir AIO bilgisayar

Üretkenliği ve yüksek performansı artırmanın yollarını arayan kurumlar için teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliği kritik önem taşıyor. Bu nedenle kurumların dijital altyapı ihtiyacını yüksek performanslı ürünlerle karşılaması gerekiyor. Casper’ın kurumsal çözümlerinde öne çıkan modellerden biri olan Casper Nirvana AIO A700 de iş dünyasındaki beklentileri karşılayacak donanımlarıyla dikkati çekiyor. Intel’in geliştirdiği en güçlü işlemcilerden olan Intel Core i9’a kadar desteği bulunan Nirvana A700, işletmelerin ihtiyacı olan maksimum verim ve yüksek performans ölçütlerini farklı opsiyonlar ile gerçekleştirmeye de olanak tanıyor.

Çerçevesiz ekranın tercih edilmesiyle daha geniş bir ekran görünümünün elde edildiği Nirvana A700’de, 23,8 inç FHD IPS ekran, 250 NIT parlaklık ile destekleniyor. Yan tarafında bulunan Type-C ve USB 3,0 portları desteğiyle de A700, veri aktarımı yapmanın en konforlu, kaliteli ve hızlı yolunu kurumlar için sunuyor. Performansa ek olarak güvenlik ile desteklenen model, özel gizlenebilir sisteme sahip kamera sistemi, ek optikli versiyon seçeneği, Low Blue Light özelliği ile gözleri koruyan ekran yapısı, yüzde 89 adaptör verimliliği ve Energy Star sertifikası ile rakiplerinden oldukça farklılaşıyor. Özellikle mobil ana kartlı versiyonundaki düşük güç tüketimi sayesinde ofislere enerji tüketiminde daha ekonomik çözüm sağlamış oluyor. Ayrıca çalışma alanlarının en optimal düzeyde kullanımı amaçlanarak tasarlanan Casper Nirvana A700 iş bilgisayarları toparlayıcı aparatı ile çalışma alanlarının kablo karmaşasını önlüyor ve fazla yer kaplamıyor.

Nirvana'nın geniş ürün gamı ile yarının tercihinde kurumlara öncülük eden Casper'ın yeni All in One ürünü Casper Nirvana A700’e "https://www.casper.com.tr/all-in-one/casper-nirvana-aio-a700" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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