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Catfish ne demek? Catfishing nedir, ne anlama gelir?

Sosyal medyanın yaygın hale gelmesiyle beraber neredeyse her gün yeni bir kavram ve terimle karşılaşılmaktadır. Bilhassa Z kuşağı tarafından sıklıkla kullanılan bu yeni kelimelerin hızını yakalamakta oldukça zorlanılmaktadır. Son dönemde sosyal medya platformlarında yayılan ifadelerden biri de catfish kelimesidir. Bu gibi kelimelere yabancı kalmamak için catfish’in ne anlama geldiği araştırılmaktadır. Peki, catfish ne demek?

Catfish ne demek? Catfishing nedir, ne anlama gelir?
Defne Vera Şahin

Catfish sözcüğün bu kadar yayılmasının arka planında 2010 senesinde gösterilen bir MTV dizisi bulunur. MTV’de gösterilen Catfish adlı belgesel sayesinde bu ifade popülerlik kazanmıştır. Bu popülerlikle beraber sözcüğün esas anlamı haricindeki farklı benzetmelerde de kullanıldığı görülmektedir. Diziyle beraber kullanımı yaygın hale gelen bu ifadenin hangi manada kullanıldığı merak edilmektedir.

Catfishing nedir, ne anlama gelir?

Catfish sözcüğünün İngilizce'deki karşılığı "kedi balığı, yayın balığı, kara balık" anlamında kullanılır. Son dönemde ise sosyal medya ve diğer dijital alanlarda kelimenin farklı anlamlarda veya benzetmelerde kullanıldığına şahit olunmaktadır.

Günümüzde Catfish sözcüğünün sıklıkla sosyal medya ve çevrimiçi flörtleşme platformlarında kullanıldığı görülmektedir. Bu kelime "bir kullanıcının herhangi bir platform üzerinde başka bir kişi gibi davranması, o kişinin fotoğraflarını ve bilgilerini kullanması" anlamına gelir.

Catfish ya da catfishing "çoğunlukla gerçek kimliği gizlemek veya diğer insanları manipüle etmek" amacıyla yapılır. Bir insan sosyal medya profilinde veya flörtleşme uygulamalarında başka bir insanmış gibi fotoğraf ve bilgi sunabilir. Bu durumun pek çok sebebi olmakla beraber diğer insanları yanıltma ve güveni kötüye kullanma davranışıdır. Kişilerin sosyal medya platformları ve flört uygulamaları üzerinde sahte kişilikler oluşturmasının şu gibi nedenleri olabilir:

  • Diğer kişiler ile iletişimde kalmak istemelerine rağmen düşük özgüvene sahip olmaları
  • Belirli bir insana yönelik siber zorbalık yapmak istedikleri için kimliklerini gizleyerek anonim kalmayı tercih etmeleri
  • Tanıdıkları bir kişiyi takip etmek veya o kişi hakkında bilgiler edinmek istemeleri
  • Diğer insanları kendilerine para vermeye ikna etmek istemeleri

Catfish ifadesi aynı isme sahip bir televizyon programı olan "Catfish: The TV Show"dan türetilmiştir. Bu programda internet üzerindeki flörtleşmede veya sosyal medya iletişimlerinde başka bir insanın kimliğini taklit ederek insanları kandıran kişilerin hikayeleri anlatılır. Dolayısıyla dijital ortamda oldukça dikkatli olunması gereken bir davranış biçimidir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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