"Cavani, Galatasaray'a sıcak bakmıyor"

Paris Saint-Germain'deki (PSG) sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edinson Cavani ile Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Uruguaylı yıldız golcünün sarı kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin verdiği bilgiye göre; sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle birlikte PSG'den ayrılması beklenen Cavani'ye Inter ve Atletico Madrid teklif yaparken, 33 yaşındaki yıldız bazı ülkelerden gelen teklifleri ise geri çevirdi.
Genuardi; halihazırda Çin, Katar ve ABD'den gelen teklifleri reddeden Cavani'nin, Avrupa'da bir takıma gitmek istediğini ifade etti.
Fransız gazeteciye göre Uruguaylı golcü, Galatasaray ve Newcastle United gibi mütevazı kulüplere transfer olmaya sıcak bakmıyor.
PSG'de bu sezon daha az şans bulmaya başlayan 33 yaşındaki Edinson Cavani, tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken; 7 gol 3 asistle oynadı. (Ajansspor)
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