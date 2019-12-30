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  4. Cavani'nin alternatifi Alcacer oldu

Cavani'nin alternatifi Alcacer oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 30.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'in Cavani'nin alternatifi olarak Dortmund'un İspanyol golcüsü Paco Alcacer'i kadrosuna katacağı iddia edildi.

Cavani'nin alternatifi Alcacer oldu

Devre arasında forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Atletico Madrid'de Cavani'nin alternatifi Paco Alcacer oldu.

Uruguaylı oyuncunun PSG'den ayrılmasının çok maliyetli olması ve Fransız kulübünün Cavani'yi bırakmak istememesi üzerine Atletico'nun alternatif planın hazırlandığı ileri sürüldü. Marca'nın haberinde Dortmund'un İspanyol golcüsü Paco Alcacer'in Atletico tarafından B planı olarak düşünüldüğü belirtildi.

Alcacer'in transferinin yaklaşık 30 milyon euroya bitebileceğini belirten İspanyol basını, PSG'nin transferi engellemeye çalışması sebebiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Cavani'nin transferini erteleyebilir.

Morata ile İspanya Milli Takımı'nda da oynayan Alcacer bu sezon Dortmund'da oynadığı 15 maçta 7 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid cavani Paco Alcacer Transfer avrupadan transfer

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